Скібіцький дав повну картину, що відбувається на фронті зараз: стали відомі нові подробиці

Вадим Скібіцький розповів про ситуацію на фронті, зокрема на південному напрямку.

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький наголосив, що за понад півтора роки війни Росія так і не досягла своєї стратегічної мети – повної окупації території України.

Про це він розповів під час обговорення на "Ялтинській Європейській Стратегії".

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росія змінювала стратегічні цілі, насамперед – це повна окупація Луганської і Донецької областей.

"І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках – це Куп'янськ-Лиман і Мар'їнка-Донецьк, для того, щоб виконати хоч якесь завдання і повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", - зазначив Скібіцький.

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Для досягнення своїх цілей Росія використовує дуже потужний контингент, який нараховує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню, ракетних систем, а також літаки і вертольоти.

Проте російські загарбники бояться заходити до повітряного простору України, бояться потужної системи протиповітряної оборони.

Кримський півострів – військовий полігон РФ

Росія наразі активно використовує Крим для забезпечення своїх окупаційних військ у Херсонській і Запорізькій областях, наголосив Скібіцький.

Через Крим йдуть всі шляхи постачання озброєння, військової техніки, людських ресурсів, боєприпасів.

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"У Криму продовжується підготовка підрозділів, в тому числі новосформованих. Останній приклад – новосформована 18-та армія, яка активно застосовується на Запорізькому напрямку. Всі сили Росії зараз спрямовані на те, щоб утримувати захоплені регіони – Херсонську, Запорізьку область і Крим", - пояснив представник ГУР.

Проте, на сьогоднішній день завдяки успішним діям Збройних сил України Чорноморський флот по суті закритий у Криму. Там, в основному, діє авіація РФ, яка контролює північно-західну частину Чорного моря, діють ракетні берегові комплекси "Бал", "Бастіон".

Нагадаємо, ГУР має список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню.

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