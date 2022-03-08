Скидають некеровані авіабомби: полонений росіянин розповів про накази командування (відео)

Росіяни скидають на українські міста некеровані авіабомби.

Льотчик Олександр Красноярцев із Челябінська, якого збили ЗСУ під час бомбардування житлових кварталів Чернігова, розповів, що такі накази свідомо віддаються російськими військовими.

Відео допиту полоненого 8 березня опублікував "УНІАН".

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За словами росіянина, для бомбардування українських міст окупанти використовують не високоточну зброю, як стверджують, а некеровані авіабомби вільного падіння.

У результаті це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

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