Скидають відходи з Ростовської області: на окупованих територіях України "квітне" антисанітарія

Через брак комунальників є проблеми з вивезенням сміття.

Через брак комунальників на тимчасово окупованих територіях України виникли проблеми з вивезенням сміття.

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

Там заявили, що через брак комунальників є проблеми з вивезенням сміття, в захоплених населених пунктах "процвітає антисанітарія".

"Причиною є те, що більшість населення покинула регіон, а також кадровий дефіцит, адже ті громадяни, що залишились на ТОТ, не співпрацюють з окупантами. Відтак у захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія. Також зафіксовані випадки вивезення на сміттєві полігони відходів з Ростовської області", – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про всіх причетних до екологічних злочинів в анонімний чатбот.

Нагадаємо, в тимчасово захопленому Маріуполі можуть розпочати мобілізацію. Очільник окупаційної адміністрації РФ Денис Пушилін видав так званий "указ" про призов.

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