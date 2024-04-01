Скидають відходи з Ростовської області: на окупованих територіях України "квітне" антисанітарія

Через брак комунальників є проблеми з вивезенням сміття.
Через брак комунальників на тимчасово окупованих територіях України виникли проблеми з вивезенням сміття.
Про це повідомляє Центр національного супротиву.
Там заявили, що через брак комунальників є проблеми з вивезенням сміття, в захоплених населених пунктах "процвітає антисанітарія".
"Причиною є те, що більшість населення покинула регіон, а також кадровий дефіцит, адже ті громадяни, що залишились на ТОТ, не співпрацюють з окупантами. Відтак у захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія. Також зафіксовані випадки вивезення на сміттєві полігони відходів з Ростовської області", – йдеться у повідомленні.
Центр національного спротиву закликає повідомляти про всіх причетних до екологічних злочинів в анонімний чатбот.
Нагадаємо, в тимчасово захопленому Маріуполі можуть розпочати мобілізацію. Очільник окупаційної адміністрації РФ Денис Пушилін видав так званий "указ" про призов.
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