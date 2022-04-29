Скіфське золото в Мелітополі допомогли знайти окупантам місцеві колаборанти

З Мелітопольського краєзнавчого музею окупанти викрали скіфське золото. Унікальну колекцію IV ст. до н.е. російським військовим допомогли знайти місцеві колаборанти.

Наразі невідомо, куди вони відвезли викрадені артефакти.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телемарафону, пише "Суспільне".

Міська адміністрація та працівники музею сховали колекцію скіфського золота ще у лютому. Від того часу російські окупанти та місцеві колаборанти активно його шукали.

"У проросійських пабліках показали відео, як призначений росіянами “директор” краєзнавчого Євген Горлачов розповідає, що його однодумці витратили багато сил та енергії, щоб знайти скіфське золото, яке було сховано співробітниками музею. Насправді місцеперебування колекції видали колаборанти", – підтверджує слова Федорова місцеве видання mltpl.city.

"Мелітопольське" скіфське золото

На думку вчених, як дорогоцінний метал скіфське золото не має вагомого значення, але як історичний артефакт – неоціненний. Зокрема, про це йдеться в четвертій частині документального фільму "Ніч в музеї".

Археологи виявили золото скіфів у випадково знайденому місцевим мешканцем скіфському кургані в Мелітополі 1954 року. Тоді знайшли унікальні монети та прикраси, а також грецько-скіфську торевтику (чеканку) із зображенням Ахілла.

Цей виріб був подарунком скіфам від греків, він вважається однією з найцінніших археологічних знахідок на території України. Його планували передати в Ермітаж у Санкт-Петербург, але українські вчені добилися створення власного музею у Києві – Музею історичних коштовностей України й саме там зараз зберігається ця чеканка.

Частину ж мелітопольської колекції таки передали Росії, а частина лишилась в Мелітополі.

"Скіфське золото" можуть повернути до України

Нагадаємо, військові РФ, захопивши Мелітопольський міський краєзнавчий музей, вивезли скіфське золото. Вони стверджують, нібито "врятували" артефакт від колишніх працівників закладу. Мовляв, ті хотіли вивезти його за межі країни.

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