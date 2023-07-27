Скільки аеродромів в Україні, які можуть приймати F-16: полковник запасу ЗСУ пояснив

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан пояснив, що в Україні є понад десять аеродромів, які можуть приймати літаки F-16.

Про це він сказав в етері "24 каналу"

Світан пригадав, що 2012 року літаки F-16 були на аеродромі в Миргороді. Тоді вони прикривали "Євро-2012".

"F-16 ми приймали 2012-го року в Миргороді... Вони прикривали деякі заходи... тоді були ігри (йдеться про Євро-2012, - ред.)... У нас як мінімум більше десятка аеродромів, які можуть зараз, навіть без певної підготовки, прийняти F-16", - пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 26 липня жителі Хмельницького повідомляли про звуки, схожі на вибухи. В етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв про те, що ціллю окупантів було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Саме там розташований військовий аеродром.

Також за даними видання Politico західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

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