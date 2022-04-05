Скільки біженців хочуть повернутися до України після війни - опитування

Скільки біженців хочуть повернутися до України після війни - опитування

У перемогу України вірять майже 90% опитаних.

Повернутися в Україну після закінчення війни планують 79% біженців. Лише 10% не планують повертатися, 11% ще вагаються.

Про це свідчить опитування Центру Разумкова.

Зазначимо, що 55% опитаних відповіли, що на час виїзду відбувалися бойові дії у їх населеному пункті, 13% - що бойові дії відбувалися поблизу нього, 10% - що бойових дій не було, але їх населений пункт бомбардувався чи обстрілювався. Лише 8% зазначили, що нічого з наведеного у їх населеному пункті або біля нього не відбувалося.

У перемогу України у війні вірять 89% опитаних, 10% вагаються з відповіддю і лише 1% не вірять.

Нагадаємо, історик спрогнозував, скільки часу триватиме війна в Україні. Чинна політика Путіна призведе до виснаження Росії, вважає професор.

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