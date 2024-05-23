Скільки болю в його очах: з'явилося відео, як з-під обстрілів під Вовчанськом рятували алабая

Собака п'ять днів сидів у вольєрі сам під обстрілами російських окупантів.

Собаки, коти та інші тварини страждають через війну. Вони переживають ці події так само важко, як і люди, – і це видно по їхніх очах.

Зокрема, такий випадок трапився днями під Вовчанськом Харківської області, де окупанти почали новий наступ.

Відео дивовижного порятунку розчулило Мережу.

В очах врятованого алабая так багато болю

Собака породи середньоазіатська вівчарка або алабай залишився на подвір'ї приватного будинку поблизу Вовчанська у результаті безперервних обстрілів з боку російських окупантів. Він п'ять днів сидів у вольєрі сам.

Волонтери ризикували своїм життям, щоб врятувати тварину. Вони прибули на місце, швидко визволили алабая з його вольєра і, не гаючи часу, вивезли а відносно безпечну територію.

Волонтерам вдалося врятувати на Харківщині під Вовчанськом алабая, який сам просидів у вольєрі 5 днів. pic.twitter.com/66tKYOscUi — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) May 22, 2024

В очах врятованого собаки можна помітити сум та страх невідомості.. Однак алабай зумів пережити ці жахливі дні, й сподіваємося, надалі на нього чекає турбота та спокій.

Алабай п'ять днів сам сидів у вольєрі під обстрілами / Скриншот з відео

Нагадаємо, у Херсоні люди евакуювалися, а пса залишили прив’язаним біля величезної вирви від ракети.