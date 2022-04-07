Скільки болю: жінка у Бородянці вже третю добу чекає, коли витягнуть з-під завалів її сім'ю

Сестра та племінник пані Людмили опинилися під завалами ще на початку березня.
У селищі Бородянка, що на Київщині, велися активні бойові дії. Окупанти безжально обстрілювали будинки мирних жителів. Під завалами опинилося чимало місцевих жителів.
Зокрема, й рідні пані Людмили опинилися у пастці. Жінка вже третій день поспіль сидить біля зруйнованого будинку та чекає, поки рятувальники дістануть з-під завалів її сестру та племінника. Працівники ДСНС дали пані Людмилі стільця.
До слова, рідні пані Людмили опинилися під завалами ще 1 березня.
Зазначимо, світлину, на якій жінка чекає на своїх рідних, опублікував користувач Сергій Яценко у групі "Бородянка Інформаційна".
Нагадаємо, у Бородянці Київської області рятувальники другу добу розбирають завали після обстрілу російськими окупантами. Наразі надзвичайники розбирають завали та розшукують людей, які ще можуть бути живі.
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