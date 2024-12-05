Скільки будинків знищили російські загарбники: Лубінець назвав цифру

Омбудсмен повідомив, що Україні знадобиться десятиліття та понад 500 мільярдів доларів для відновлення.

Понад 250 тисяч будівель в Україні зруйновані або пошкоджені внаслідок загарбницьких дій Росії. Для відбудови знадобляться десятки років.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив під час Десятої правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини – Зберігаючи демократію", передають "Новини.LIVE".

Омбудсмен повідомив, що Україні знадобиться десятиліття та понад 500 мільярдів доларів для відновлення. Він додав, що з кожним днем цей показник зростатиме.

Також читайте Російська армія змінює тактику повітряних атак: подробиці від військового експерта

"Диктаторські країни демонструють, що вони не зупиняться у своєму бажанні придушити голоси людей не лише всередині своїх кордонів, а й за їхніми межами", – зазначив він.

Лубінець додав, що іранські "Шахеди" атакують українські будинки, пам'ятки культури, лікарні, дитячі садочки, школи. Також ворог продовжує активно використовувати ракети.

Нагадаємо, як повідомив фахівець із зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net, російська терористична армія, атакуючи українські міста із повітря, намагається удосконалювати свої “Шахеди”, але в небі над Україною частіше будуть фіксувати хибні цілі – примітивні апарати без бойового заряду, які покликані відволікати ППО.

Читайте також: