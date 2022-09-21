Скільки часу потрібно Росії на підготовку мобілізованих: експерт відповів

Росії необхідно щонайменше 3-4 місяці для того, щоб підготувати особовий склад після оголошення часткової мобілізації.
Через виснаження власних запасів виникає питання, як і чим у Москві будуть екіпірувати новобранців.
Про це розповів екс-керівник пресслужби Генштабу, полковник Владислав Селезньов, пише РБК.
"Щоби призвати, забезпечити та підготувати особовий склад після оголошення часткової мобілізації росіянам буде потрібно щонайменше 3-4 місяці. Але головне питання у тому, як сам факт мобілізації буде сприйнятий усередині Росії. Адже тепер доведеться йти на війну без фінансових виплат, що може призвести до зростання напруги, особливо у соціально неблагополучних регіонах", - сказав він.
Також з огляду на російські санкції та виснаження власних запасів виникають сумніви щодо того, як і чим у Москві будуть екіпірувати новобранців, каже експерт.
Фахівець вважає, що усі проблеми, з якими зіштовхувалася прихована мобілізація, у більшому масштабі проявляться під час офіційної мобілізації.
Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться вже сьогодні.
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