Скільки часу потрібно Росії на підготовку мобілізованих: експерт відповів

Росії необхідно щонайменше 3-4 місяці для того, щоб підготувати особовий склад після оголошення часткової мобілізації.

Через виснаження власних запасів виникає питання, як і чим у Москві будуть екіпірувати новобранців.

Про це розповів екс-керівник пресслужби Генштабу, полковник Владислав Селезньов, пише РБК.

"Щоби призвати, забезпечити та підготувати особовий склад після оголошення часткової мобілізації росіянам буде потрібно щонайменше 3-4 місяці. Але головне питання у тому, як сам факт мобілізації буде сприйнятий усередині Росії. Адже тепер доведеться йти на війну без фінансових виплат, що може призвести до зростання напруги, особливо у соціально неблагополучних регіонах", - сказав він.

Також з огляду на російські санкції та виснаження власних запасів виникають сумніви щодо того, як і чим у Москві будуть екіпірувати новобранців, каже експерт.

Фахівець вважає, що усі проблеми, з якими зіштовхувалася прихована мобілізація, у більшому масштабі проявляться під час офіційної мобілізації.

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться вже сьогодні.

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