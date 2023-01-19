Скільки часу Путіну потрібно для створення в Білорусі наступального угруповання (відео)

Стартували спільні військові навчання Росії та Білорусі. 16 січня Мінськ повідомив про так звані оборонні заходи. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував це, зазначивши, скільки часу російському командуванню потрібно, щоби створити в Білорусі наступальне угруповання.

Про це йшлося в інтерв'ю Жданова ТСН.ua.

Перш за все військовий експерт зазначив, що інформація про про перевезення військових росіян до Білорусі у залізничних цистернах не відповідає дійсності.

"Це фейк, вкид заради залякування. Цистерни потрібно переобладнувати для перевезення особового складу. В іншому випадку, вони просто задихнуться. У сталевій цистерні без обігріву ці люди опиняться просто у морозильній камері", - зазначив він.

Експерт додав, якщо російське командування має на меті здійснити приховане перевезення особового складу до Білорусі, це можна було б зробити за допомогою вантажних тентованих авто.

"Основна мета росіян - залякування. Мовляв, навіть в цистернах ми перевеземо військових", - додав Жданов.

Додамо, що прикордонники України відстежують ситуацію у Білорусі. Вони повідомили, що там перебуває 11 тисяч російських військових, але ця кількість постійно змінюється через ротацію у ЗС РФ.

Водночас від ранку 19 січня там збільшилася авіаактивність, під час якої бойові гелікоптери Росії та Білорусі з центральної частини країни були перекинули до південної.

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