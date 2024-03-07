Скільки часу Росія зможе вести війну: експерт зробив підрахунки на танках та артилерії

Військовий аналітик Петро Черник поділяє думку литовських спецслужб про те, що Росія має достатньо ресурсів, щоб вести війну в Україні з нинішньою інтенсивністю ще принаймні два роки. Таке припущення він аргументував підрахунками знищеної за два роки війни ворожої техніки.

Про це експерт говорив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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“Давайте розберемо це на танках. Ми знищили більш ніж 6600 танків, плюс-мінус. На старті Російська Федерація мала штатних машин в себе в обоймі 3400... Однак відкриті джерела стверджують, що на складах є різної бронетехніки від 12 до 15 тисяч, а є джерела, які кажуть і про всі 20 тисяч... Давайте візьмемо 15 тисяч... ділимо її на 3. Чому на 3? Тому що не можуть вони будувати нових машин, будуть брати 3 старі і з них робити 1 нормальну повноцінну... Маємо 5 тисяч. У нас уже зайшов третій рік: ми знищили 6 тисяч. Розуміємо, що плюс-мінус до 2 років за бронетехнікою в них є запас”, - пояснив Петро Черник.

Така ж ситуація, за його словами, і з ворожою артилерією.

“Понад 10 тисяч стволів ми винищили. 5,5 тисяч – це був їх штатний боєкомплект на початок цієї війни... Ще до 10 тисяч усього у них на складах є. Отже орієнтовно за 2 роки війни ми 50% їхнього потенціалу знищили, але ще 50% залишається. Так і обчисляємо, що в цій частині в них такий запас міцності”, - підрахував експерт.

Як стверджує Петро Черник, втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення відносно мобілізаційного ресурсу в РФ також вказують на можливість російських окупантів проводити бойові дії щонайменше іще два роки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЧЕРНИК з tsn.ua: ПУТІН ХОТІВ УБИТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО В ОДЕСІ?! Росія готова воювати ще 2 роки!"

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко також вважає, що на старих запасах держава-агресорка може підтримувати інтенсивність бойових дій не більш, ніж два роки.

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