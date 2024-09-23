Скільки цілей на російській території вдалося вразити за рік: Умєров розповів

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, скільки цілей на російській території вдалося вразити за рік.

Про це він написав у своїй колонці для Forbes Ukraine.

"Наші дрони показали, що таке справжнє moscow never sleeps. Сьогодні українські дрони літають на понад 1000 км, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми", – написав він.

Умєров зазначив, що Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів".

"Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога. Серед них — пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу РФ. Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км", — написав він.

Міністр наголосив, що завдяки бойовій системі Міноборони DELTA Сили оборони знищили російської техніки на понад $15 млрд.

Раніше Умєров розповів, хто фінансуватиме нову ракетну програму України.

Читайте також: