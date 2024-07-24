Скільки цивільних залишилося у Торецьку і Часовому Яру: відповідь ОВА

У майже повністю знищених Торецьку і Часосову Яру досі залишаються цивільні.

Місто Торецьк Донецької області, на яке тиснуть окупанти, зруйноване на 70 відсотків.

Про це в етері телемарафону розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За його словами, за два тижні з Торецька евакуювали близько двох тисяч жителів міста. Наразі там залишилося 3,5 тис. людей.

"Два тижні тому там знаходилось 5,5 тисяч людей, зараз 3,5 тисячі. Люди виїжджають, але не так швидко, як нам би хотілось", – каже голова ОВА.

Часів Яр

За інформацією ОВА, у місті Часів Яр, яке майже повністю зруйноване, наразі залишаються 530 людей. Філашкін запевнив, що з Часового Яру всіх дітей евакуювали.

"530 людей залишилось у місті Часів Яр. Зараз заїхати в місто майже неможливо, тому що всі дороги прострілюють росіяни повністю – і ствольною артилерією, і FPV-дронами. Окупанти відслідковують, коли заїжджають наші евакуаційні колони і їх теж обстрілюють", – зазначив Вадим Філашкін.

Раніше воїни ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у Часовому Яру і яка там ситуація.

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