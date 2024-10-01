Скільки десятків тисяч осіб Росія може мобілізовувати щомісяця: експерт вразив цифрою

Коваленко вважає, чим більше росіяни будуть перевищувати цю цифру, тим ресурс буде менш якісним.
Росія максимус щомісяця може мобілізовувати до армії до 60 тисяч осіб.
Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі КИЇВ24.
"У Російській Федерації насправді межа мобілізаційної системи становить близько 50-60 тисяч на місяць. Це саме та межа, яка була перевищена у вересні 2022 року, коли у вересні, жовтні й частково листопаді було приблизно по 100 тисяч людей мобілізовано, але вона майже луснула", - сказав він.
Коваленко вважає, чим більше росіяни будуть перевищувати цю цифру, тим ресурс буде менш якісним. А це, своєю чергою, впливатиме на підготовку, екіпірування мобілізованих та інші важливі моменти.
Нагадаємо, Генштаб назвав кількість знищених окупантів станом на 1 жовтня 2024 року.