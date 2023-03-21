Скільки дітей та дорослих перебуває в Авдіївці – голова МВА озвучив цифри

Станом на 21 березня на території Авдіївки Донецької області перебувають близько 2200 мирних жителів, серед них – 7 дітей.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефрі "Радіо Свобода".

"За останні три тижні виїхало вже 180 людей. Позавчора було 150. Сьогодні 14 тільки вивезли. Орієнтовно десь 1910. 1900 – це ми рахуємо за заявами, які люди пишуть, коли отримують гуманітарну допомогу. Але насправді їх трохи більше, бо не всі мають бажання отримувати допомогу гуманітарну і не всі приходять. Орієнтовно 2 200 ми бачимо. Серед них ще залишається семеро дітей. Два тижні тому у нас було 47 дітей. Маємо на меті, що все-таки до кінця тижня вивеземо всіх дітей з міста", - заявив Барабаш.

За його словами, останні кілька місяців росіяни посилюють ракетні обстріли Авдіївки, подекуди кількість ракет сягає 12 на добу. Окупанти почали застосовувати ракети С-300 та Х-59. Раніше по Авдіївці активніше гатили "Смерчами", "Ураганами" та "Точкою-У".

"Дійсно тут гаряче, дійсно гатять, десятки обстрілів за добу. Люди чують і бачать, що обстрілів менше не стає, безпечнішим місто не стає, тільки навпаки. Плюс ці ракетні удари, авіаракетні удари. В принципі це те, чого раніше у нас майже не було," - заявив він.

Нагадаємо, спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що російське командування запланувало "взяти Авдіївку в кільце", щоб локалізувати українські Сили оборони, які там перебувають. Просто саме місто не потрібне російським загарбникам.

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