Скільки дронів-камікадзе залишилося в Росії з нової партії: підрахунки ОК "Південь"

Загарбники не надто економлять ці безпілотники, зважаючи на атаки, які вони вже здійснили в Україні.

Після останніх атак дронами-камікадзе по Україні у російських окупантів залишилося близько 190 безпілотників із нової переданої Іраном партії, що налічувала 250 штук.

Про це начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону 22 грудня.

"Не дуже-то вони їх (дрони – ред.) економлять, беручи до уваги ті атаки, які були вже зроблені. З урахуванням нової партії, на цей момент ми підрахували, що залишилося їх близько 200, там близько 190 з тих, що ми вже зафіксували в повітряному просторі України і назавжди приземлили, а також з огляду на ті, які були зафіксовані як такі, що влучили в об’єкти критичної інфраструктури", – розповіла Гуменюк.

Вона зауважила, що ворог зрозумів, що українські сили навчилися ефективно протидіяти дронам-камікадзе.

Представниця ОК "Південь" також констатувала, що російські загарбники на сьогодні використовують тактику терористів, обстрілюючи цивільних і житлові квартали, тим самим тримаючи мирне населення у психологічному напруженні.

Нагадаємо, російська армія 19 грудня влаштувала найбільшу атаку дронами-камікадзе по Україні, запустивши лише по Києву 23 із них. Більшість ворожих апаратів вдалося збити.

За підрахунками Повітряних сил ЗСУ, українська ППО лише у грудні збила 67 російських дронів іранського виробництва із нової партії, яку отримала Москва від Тегерана.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.