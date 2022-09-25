Скільки дронів надав Іран Росії та яка основна проблема у їхньому знищенні - Жданов

Росія отримала близько 300 дронів іранського виробництва та різного типу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Ми вже захоплюємо ці дрони, ми вже розуміємо, як їх збивати. Поки що проблему становить ніч, бо їх не видно, але чути", - сказав експерт.

Жданов також додав, що ЗСУ вже мають протидронові рушниці та інші засоби боротьби із цією ворожою технікою.

"Окрім цього, ми ще маємо постачання від інших країн, які спеціалізуються на цих питаннях. Поки що постачання (іранських дронів - ред.) припинено. Було три борти ІЛ-76. Вони приземлилися у Внуково. Швидше за все, вони й привезли ці 300 дронів", - додав експерт.

Нагадаємо, російські окупанти на півдні України масово атакують мирні населені пункти дронами, які Росії продав Іран. Більшість іранських безпілотників вдалось збити, проте через їхню атаку загинула одна людина.

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