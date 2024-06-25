Скільки дронів РФ випустила по Україні від початку року: у Повітряних силах оприлюднили статистику

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук розповів, що від 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Протиповітряною обороною було знищено близько 86% – 1953 "Шахеди".

Він також показав кілька результативних та емоційних епізодів бойової роботи мобільних вогневих груп Повітряних Сил.

Як зазначив командувач, таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння. Створення МВГ (мобільних вогневих груп - ред.) – це вимушений крок Повітряних Сил від початку російського вторгнення. Адже ворог постійно нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу – особливо це стосується ударних БпЛА. Нам довелось оперативно реагувати, збільшувати не лише кількість підрозділів мобільних вогневих груп, але і якість їхнього оснащення", - зазначив Олещук.

Микола Олещук додав, що сьогодні стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні МВГ – модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи. Це, зокрема прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності.

"Війна щоразу виходить на новий технологічний рівень, все більшої ваги набирають БпЛА різних типів, йде впровадження штучного інтелекту. Удосконалюються і мобільні вогневі групи. Із великою ймовірністю у їх складі з’являться оператори БпЛА-перехоплювачів та інше новітнє озброєння, зокрема бойові лазери", - резюмував Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Нагадаємо, у Повітряних силах відповіли, як Росія хоче зірвати передавання Україні F-16.

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