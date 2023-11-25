Скільки дронів та крилатих ракет на місяць може виробляти та отримувати РФ: цифра шокує

Тільки "Шахедів" на місяць Росія виробляє та отримує близько 1000.
Країна-агресорка Росія може отримувати чи виробляти на місяць від 700 до 1000 “Шахедів”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав волонтер Тарас Чмут.
“У місяць РФ може виробляти/отримувати 700-1000 “Шахедів”. За останні з пів року накопичено ще під пару тисяч крилатих ракет — як нові, які випускаються десятками у місяць, так і старі — яких ще тисячі”, - наголосив Тарас Чмут.
Він також додав, що зима буде важкою, проте ми це вже проходили та вистоїмо знову.
Нагадаємо, що російські окупанти, запустивши в бік Київщини 66 дронів "Шахед" - поставили рекорд.
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