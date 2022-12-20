Скільки дронів вдалося збити від початку грудня – у Повітряних силах розповіли

У Повітряних силах зазначили, що Іран і надалі має можливість забезпечувати Росію безпілотниками.

Сили протиповітряної оборони України лише у грудні збили 67 іранських дронів-камікадзе, якими Росія постійне атакує територію нашої країни.

Про це 20 грудня під час брифінгу розповів речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Ми маємо після паузи від 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Тобто можна припустити, що це вже з нової партії, яку вони отримали", - сказав речник.

Юрій Ігнат також розповів, що росіяни змінили місце запуску безпілотників.

"Раніше це був окупований Крим і Херсонська область. Зараз вони вже перемістили точки запуску – це Краснодарський край – східне узбережжя Азовського моря", – сказав він.

Росія атакує Україну іранськими безпілотники

У понеділок, 19 грудня, Росія вчергове вдарила дронами-камікадзе по Україні. Окупанти атакували Київ та область. Внаслідок атаки є влучання в об’єкт икритичної інфраструктури, енергосистема має серйозні пошкодження.

За словами Юрія Ігната, що атака дронами 19 грудня була найбільшою від початку війни.

Російська армія намагається атакувати безпілотниками Shahed-136 українські міста вночі або в темний період доби, аби заплутати українську ППО.

Росіяни стали частіше атакувати Київ, адже столиця – є ціллю номер один для ворога, особливо об'єкти критичної інфраструктури.

Читайте також: