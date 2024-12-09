Скільки F-16 має Україна і чому ними не б'ють по території РФ: експерт пояснив

За його словами, максимальна кількість F-16, які мають передати Україні до 2028 року, становить 79 одиниць.

Точна кількість західних винищувачів F-16, що перебувають в Україні, наразі невідома.

Про це заявив експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков, передає "Київ 24".

Експерт пояснив, що отримання Україною F-16 дуже тісно пов'язане з переозброєнням Бельгії, Нідерландів, Норвегії і Данії на F-35. Як тільки ці країни отримують F-35 з США, вони одразу передають F-16 Україні.

За його словами, максимальна кількість F-16, які мають передати Україні до 2028 року, становить 79 одиниць. Катков наголосив, що кількість F-16, які є у розпорядженні України, офіційно ніколи не розголошувалася.

Чи буде Україна завдати ударів з допомогою F-16 по території РФ

Аналітик пояснив, що для ударів по Росії літаками F-16 потрібно, щоб США передали Україні нові далекобійні ракети типу JASSM. Наразі без цих ракет Україна не має чим завдавати ударів по ворогу. Катков нагадав, що ракета JASSM має дальність 370 км в першій версії, а у другій – до 900 км.

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримала від Данії другу партію F-16. Військовий експерт пояснив, як це змінить ситуацію на полі бою.

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