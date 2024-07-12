Скільки F-16 прибудуть до України цього літа: Bloomberg шокувало подробицями 

Передавання Україні американських винищувачів довгий час ускладнювалося через низку технічних та комунікаційних проблем.

Перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну вже цього літа, але їх кількість буде набагато меншою, ніж очікував Київ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Один зі співрозмовників видання розповів, що Україна зможе прийняти на озброєння одну ескадрилью F-16 – від 15 до 24 літаків. Це значно менше ніж 300 винищувачів, про які просив Київ.

Інше джерело повідомило, що Україна розраховує отримати влітку шість бортів F-16. Можливо ще до 20 винищувачів прибудуть до кінця року.

За інформацією видання, процес передавання F-16 Україні ускладнювався через проблеми забезпечення запчастинами та мовний бар'єр під час навчання українських пілотів на Заході. Водночас союзники вважають, що в Україні недостатньо злітно-посадкових смуг, які відповідають вимогам до експлуатації F-16. Крім того, наявна аеродромна інфраструктура залишається вразливою для російських атак.

"Проблеми були настільки серйозними, що вони викликали сумніви в доцільності виправлення літаків в Україну і в тому, чи не є це занадто дорогою демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського", – пише видання.

Високопоставлений представник НАТО, ім'я якого видання не називає, повідомив, що планувальників Альянсу найбільше турбують три питання:

необхідність переконфігурувати літаки залежно від виконуваного ними завдання – розвідка чи бій;

відсутність в Україні якісних злітно-посадкових смуг та необхідної кількості надійних укриттів для F-16;

складність логістики техпідтримки літаків, зокрема підвищена потреба в запасних частинах та технічному обслуговуванні.

Інший представник НАТО зауважив, що такі рішення, як передавання винищувачів F-16, зазвичай реалізуються протягом трьох-чотирьох років, проте Україна намагається домогтися цього за лічені місяці.

Нагадаємо, генерал Маломуж пояснив, що варіанти постачання та терміни появи F-16 в Україні зашифровуються, щоб ворог не зміг отримати конкретну інформацію і використати її для знищення літаків.

Читайте також: