Скільки FPV-дронів виготовили в Україні від початку року: в Мінстратегпромі шокували цифрою

У січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили близько 200 тис. FPV-дронів. Загалом цьогоріч Україна планує виготовити 2 млн дронів різних типів.

Про це заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр сказала в коментарі Forbes.

“Президент говорив про 1 млн дронів — наші потужності вже дозволяють виготовити стільки й навіть більше”, — сказала чиновниця.

За її словами, українські потужності спроможні виготовляти близько 100 тис. безпілотників на місяць. Таким чином спроможності українських виробництв сягнуть рівня 2 млн безпілотників різних типів, зокрема FPV.

Крім цього, за словами Гвоздяр, українські інженери працюють над розробкою FPV-дронів типу “крило” та розвідувальних безпілотників — аналогів Mavic.

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, чому FPV-дрони важливі на війні та як їх використовують. Подробиці — в матеріалі ТСН.ua.

Читайте провідні новини дня: