Скільки грошей потрібно для відновлення критичної інфраструктури та будинків Харкова: мер Терехов приголомшив сумою

Харків дуже потерпає від ворожих обстрілів, які відбуваються фактично щодня. Для відновлення критичної інфраструктури та будинків міста потрібно 10 млрд доларів.

Про це в етері "Громадського радіо" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Терехов розповів, що за останні дні Росія завдала численних ударів по інфраструктурі Харкова, що спричинило суттєві проблеми з електро- та водопостачанням. Наразі водопровід та каналізація міста працюють, відновлена також робота метрополітену. У Харкові ввели планові відключення світла.

"Що стосується водопостачання, то нам вдалосся підтримувати цю систему після обстрілу, спершу частково, потім – в усіх будинках міста. Каналізація також працювала без перебоїв. Що стосується відновлення роботи метрополітену, довелося піти на неординарні та складні кроки, щоб під’єднати його лінії до енергетики. Сьогодні вранці метрополітен знову почав працювати. Так, з великими 20-хвилинними інтервалами, але це все одно дуже важливо, адже метро є транспортною артерією Харкова. Крім того, у місті безкоштовно працюють комунальні автобуси", – розповідає Терехов.

Російські обстріли суттєво пошкодили електросистему Харкова. В місті ввели планові відімкнення живлення.

"Ворог завдав нам дуже серйозних руйнувань. Всі трансформаторні підстанції, які належать Укренерго, були зруйновані під час обстрілу. На жаль, вони не працюють, і їх не можна відновити в тому ж вигляді. Зараз співробітники Укренерго працюють над встановленням нових трансформаторів, але це займе певний час. Тому було прийнято рішення заживити місто за іншою схемою. Енергетичних потужностей не вистачає, але видані графіки відключень для житлових будинків. Критична інфраструктура працює у повному обсязі", — говорить міський голова.

Під час постійних обстрілів постраждала велика кількість цивільної інфраструктури міста.

"Дуже багато житлових будинків зруйновані. На сьогодні 150 тисяч мешканців Харкова перебувають без даху над головою. Ми працюємо разом з урядом та Офісом президента, яким ми дякуємо за підтримку. Виділяємо кошти з міського бюджету, відновлюємо будинки. Але наявні руйнації оцінюються в 10 млрд доларів. Це ті кошти, які потрібні для відновлення критичної інфраструктури, усіх будинків, у яких мешкали харків’яни", — каже Терехов.

Нагадаємо, у Харкові достроково завершать опалювальний сезон через удари РФ по енергосистемі.

Читайте провідні новини дня: