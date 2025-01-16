Скільки і яких саме бійців переведуть з Повітряних сил у піхоту: нардеп дав відповідь

З тилу на фронт можуть перевести бійців мобільних груп, водночас переведення не торкнеться пілотів і спеціалістів, які обслуговують літаки.

З Повітряних сил у піхоту мають перевести близько 2 тисяч військових. Однак це будуть не спеціалісти з обслуговування літаків, а бійці мобільно-вогневих груп, які працюють із зенітними установками.

Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенков ефірі Новини.Live.

Горбенко стверджує, що переведення не торкнеться пілотів і спеціалістів, які обслуговують літаки.

Нардеп зазначив, що зараз головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сухопутних військ, і перевірка виявила, що стрілецькі батальйони укомплектовані на 18-19%, а в батальйонах забезпечення комплектація сягає 80-90%.

"Тому є наказ переводити з тилових посад на бойові. Якщо ми кажемо про повітряні війська, то йдеться про умовно 2 тисячі бійців, які потенційно будуть переведені. Але це точно не ті спеціалісти, які обслуговують літаки чи літають на них. Ми кажемо про вогневі групи, які збивають "Шахеди", – розповів Руслан Горбенко.

За словами нардепа, з тилу переведуть до зони бойових дій військових, які працюють на зенітних установках 23 мм. Такі самі використовують стрілецькі батальйони проти піхоти.

"Так, дійсно, вони будуть не в тилу працювати, а на лінії зіткнення, але виконуватимуть ту саму свою бойову роботу, яку вони виконували в повітряних військах", – сказав депутат.

Нагадаємо, авіатехніки заявили про масове переведення фахівців Повітряних сил у піхоту. ТСН.ua зібрав усе про скандал із переведенням.