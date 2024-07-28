Скільки КАБів та "Шахедів" росіяни випустили по Україні за тиждень: Зеленський назвав цифри

Російська окупаційна армія від 22 до 28 липня випустила по території України щонайменше 700 керованих авіабомб і понад 100 ударних безпілотників

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З його слів, близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів" випустила Росія проти України лише за один цей тиждень.

"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", - йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, росіяни вгатили по Сумщині: у Глухові від рук окупантів загинула дитина. Серед 13 поранених - 7 дітей. На жаль, 14-річний хлопчик, якого у важкому стані доправили до лікарні, помер від отриманих травм.

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