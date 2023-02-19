Скільки "Калібрів" 19 лютого росіяни тримають у Чорному морі і як швидко відновлюють запаси: відповідь Гуменюк

В окупантів ще є ракетоносії у пунктах базування.

У Чорному морі Росія станом на ранок 19 лютого тримає 9 кораблів, серед яких є ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - 8 ракет.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її даними, наразі у Чорному морі перебуває один надводний і один підводний ракетоносії РФ. Наразі загальний залп може складати 8 ракет.

Однак, Гуменюк наголосила, що в окупантів ще є ракетоносії у пунктах базування.

"Ми спостерігаємо невпевненість ворога у кількості ракет. Вони намагаються підвозити запаси "Калібрів" у Севастополь, оскільки їм вже їх не вистачає", – сказала спікерка.

Гуменюк зауважила, що в Росії наразі залишилося близько 20% "Калібрів", що є критично низько. За її словами, поповнення запасів не дуже інтенсивне через санкції та проблеми із виробництвом.

"Швидкість відновлення запасу не така, як вони б хотіли. Однак ми бачили загальну оцінку експертів, що кількість "Калібрів" у них залишилась на рівні близько 20%. Це критично низький рівень запасу. Але ми розуміємо, що вони можуть використовувати якісь додаткові ракети", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що Росія скорочує інтервали обстрілів, щоб показати якісь результати Путіну перед річницею вторгнення до України. Крайніми датами атаки є 23-24 лютого. Також у ці дні можливі провокації з боку окупантів.

Своєю чергою, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що в Україні залишається загроза масованого ракетного удару з боку Росії, тому українці мають постійно бути готовими до таких атак.

За її словами, зараз ворог прагне виснажити сили протиповітряної оборони, оскільки попередня тактика ракетних ударів по України не мала великого результату.

Натомість речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна продовжить посилювати свою систему ППО, аби знизити ефективність російських ракетних обстрілів.

Читайте також: