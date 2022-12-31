Скільки "калібрів" Росія вивела у Чорне та Азовське море 31 грудня – у ВМС ЗСУ розповіли

Станом на суботу, 31 грудня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 5 ворожих кораблів.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель. А у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.

За даними українських ВМС, за минулу добу в інтересах РФ прохід по окупованій Керч-Єнікальській протоці здійснили у бік Азовського моря 11 суден, з них 1 випливало з протоки Босфор, а у бік Чорного моря – 23 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Загроза обстрілу України

Напередодні, 27 січня, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Росія готується до нової атаки України, але може змінити тактику і це може бути не масований ракетний обстріл. За її словами, може бути й комбінована атака, адже підготовка стратегічної тактичної авіації теж є.

Гуменюк також розповіла, що через шторм ворог максимально завів своє корабельне угруповання до пунктів базування. Утім негода не така вже й критична, тому окупанти можуть вивести свої заряджені судна і почати атаку.

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