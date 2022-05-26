Скільки компаній залишили РФ, а скільки заробляють "криваві гроші": нові дані

Скільки компаній залишили РФ, а скільки заробляють "криваві гроші": нові дані

Іноземні компанії активно йдуть з російського ринку, проте охочі заробити криваві гроші, на жаль, залишаються.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі оновила дані щодо кількості компаній, які покинули російський ринок.

Про це Єрмак написав у Telegram.

Так, понад 1000 міжнародних компаній перебувають на стадії виходу з Росії. Ще 430 вже призупинили діяльність у країні-агресорці.

Майже 600 компаній, за даними Єрмака, продовжують працювати у Росії, фінансуючи криваву війну в Україні.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія шантажує світ, намагаючись скасувати санкції в обмін на розблокування експорту з України.

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