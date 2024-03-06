Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ було знищено і пошкоджено: у ВМС назвали цифру

Українські військові завдали серйозного удару Чорноморському флоту російських окупантів, знищивши чи пошкодивши близько третини його корабельного складу.

Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук на брифінгу 6 березня, цитує "Радіо Свобода".

Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, ще "досить багато" пошкодили.

"Що стосується кількості вражених одиниць, то це 27 одиниць вражених разом з субмариною, з них 14 – це помітні серйозні одиниці, різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель. Це серед тих, що знищені. За нашими даними, пошкодженими на ремонті залишається 15 одиниць, тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати, що третина знищена, досить багато пошкоджено", – розповів Дмитро Плетенчук.

Однак попри це , у морі досі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів.

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня окупантів у Криму атакували дрони. Під час атаки в районі Керчі було уражено ворожий патрульний катер "Сергей Котов". Джерела в ГУР повідомили, що судно повністю знищене.

Читайте також: