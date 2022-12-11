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Скільки кораблів-носіїв ракет "Калібр" загрожує України з моря - відповідь ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Скільки кораблів-носіїв ракет "Калібр" загрожує України з моря - відповідь ЗСУ

Фото: Associated Press

Російські кораблі, які можуть запускати крилаті ракети перебувають у Середземному морі.

Російські кораблі продовжують бойове чергування на морях. Загальний залп кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" становить 76 штук. 

Про це повідомили у ВМС ЗСУ. 

За даними Сил оборони України РФ вивела на бойове чергування:

  • в Чорному морі перебувають 8 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;

Також за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 15 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 38 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили у ЗСУ. 

Ракетні обстріли України 

Російські терористи від 24 лютого запускають по Україні майже всі типи ракет, які є у них на озброєнні. Від 10 жовтня окупанти завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Лише 5 грудня окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 60 вдалось збити. 

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що росіяни можуть масовано обстрілювати ракетами Україну раз на два тижні. Метою ворога є наша критична інфраструктура. Росіяни прагнуть залишити українців без тепла та електрики взимку, щоб змусити владу капітулювати. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
640
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