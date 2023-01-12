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Скільки кораблів РФ тримає у морях 12 січня і чи є там "Калібри": відповідь військових

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Скільки кораблів РФ тримає у морях 12 січня і чи є там "Калібри": відповідь військових

Фото: Associated Press

РФ тримає у трьох морях понад 10 бойових кораблів.

Російські окупанти 12 січня вивели на бойове чергування в Чорне, Азовське та Середземне моря 12 бойових кораблів. Серед них є носії крилатих ракет.

Про це свідчать дані Військово-морських сил ЗСУ.

В Чорному морі російські війська тримають два бойові кораблі. Ще стільки ж вони вивели в Азовське море.

У Середземному морі - 9 ворожих кораблів, зокрема, 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп - 72 ракети.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

До слова, 11 січня керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк заявляла, що в акваторію Чорного моря окупанти вивели один корабель-ракетоносій.

Нагадаємо, 12 січня Наталія Гуменюк заявила, що російська армія, ймовірно, готує нову масовану атаку по Україні. Ворог може застосувати змішані практики.

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що наступні два-три місяці війни будуть дуже важливими і вирішальними.

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Дата публікації
Перегляди
1525
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