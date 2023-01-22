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Скільки кораблів РФ тримає у морях 22 січня і чи є там "Калібри": відповідь військових

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Скільки кораблів РФ тримає у морях 22 січня і чи є там "Калібри": відповідь військових

Фото: Associated Press

У Чорному морі росіяни тримають понад 10 кораблів, серед яких є ракетоносії.

Російські окупанти 22 січня вивели на бойове чергування в Чорне, Азовське та Середземне моря понад 20 кораблів.

Про це свідчать оновлені дані Військово-морських сил ЗСУ.

У Чорному морі російські війська тримають 11 кораблів, серед яких 4 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 32 ракет.

У Середземне море окупанти вивели 10 кораблів, включно з 5 носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Крім того, як зазначається, ща добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 34 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 26 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що російська армія активізували використання розвідувальних безпілотників. Такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку до нових ракетних ударів.

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Дата публікації
Перегляди
3122
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