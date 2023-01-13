Скільки кораблів Росія тримає в трьох морях 13 січня: відповідь військових

Військові ВМС ЗСУ за минулий тиждень знищили понад 150 окупантів та багато техніки росіян.

Російські окупанти 13 січня грудня вивели на бойове чергування в Чорне, Азовське та Середземне моря 15 кораблів.

Про це свідчать дані Військово-морських сил ЗСУ.

В Чорному морі російські війська тримають 4 кораблі. За даними військових, жоден із цих кораблів не оснащений крилатими ракетами "Калібр".

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В Азовському морі російські війська тримають ще до двох кораблів. У Середземному морі - 9 ворожих кораблів, включно з 5-ма носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

Також Військово-Морські Сили Збройних Сил України у складі створених угрупувань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 151 окупанта, 2 безпілотних літальних апарати, 2 танки, 4 артилерійські системи, 1 міномет, 4 одиниці автомобільної техніки та 10 бойових машин піхоти.

Крім того, ВМС ЗСУ разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. За минулий тиждень в межах Чорноморської зернової ініціативи 9 суден покинули українські порти, на борту яких було понад 200 тисяч тон зерна та інших продуктів харчування.

За тиждень, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 194 судна, з них 29 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 69 суден, з них 21-е рухалось з протоки Босфор;

"Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталя Гуменюк 13 січня попередила, що Росія готується до нового масованого обстрілу України. Зокрема, підтягує необхідні резерви. Атака ворога може бути мішаною - ракетами і дронами, чи відбуватися хвилями.

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