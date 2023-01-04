Скільки кораблів Росія вивела у моря 4 січня: відповідь військових

РФ надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Росія 4 січня вивела у Чорне, Азовське та Середземне моря загалом 14 кораблів.

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил.

За даними ВМС ЗСУ, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожих корабля.

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В Азовському морі окупанти утримують на бойовому чергуванні 2 корабля. Ворог продовжує контролювати морські комунікації.

Ще 9 кораблів росіяни вивели в Середземне море. Серед цих 9 кораблів є п'ять носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили військові.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснив, навіщо РФ береже "Кинджали" і чому не обстрілює ними Україну зараз.

Крім того, за його словами, росіяни готуються до масованих ракетних обстрілів 1,5 - 2 тижні. Наступна атака залежить від багатьох чинників, зокрема, наявності ракет, і назвати точну дату очікуваного обстрілу складно наразі.

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