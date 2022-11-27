Скільки кораблів Росія залишила в Чорному та Азовському морях: в ВМС дали відповідь

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять ворожих кораблів.
Російські окупанти залишили в Чорному морі на чергуванні дев’ять ворожих кораблів. А в Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
Про це повідомили в пресслужбі ВМС України.
“В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. В Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет”, – розповіли в ВМС України.
Там також додали, що в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- До Азовського моря – 32 судна, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор.
- До Чорного моря – 29 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, - підкреслили в ВМС України.
Нагадаємо, що, на думку експертів, питання перемоги Чорноморського флоту Російської Федерації вже закрите.
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