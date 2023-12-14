Скільки коштів залишилось у США на допомогу Україні: у Білому домі зробили гучну заяву

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

Про це речниця повідомила під час брифінгу.

За її словами, йдеться про бюджет на поповнення запасів, за допомогою якого Міністерство оборони купує нову зброю та обладнання в американських виробників для заміни обладнання, яке США надсилають Україні.

Вона також повідомила, що Америка використала вже 96% коштів на поповнення запасів Пентагону, а решту 4% Міноборони готується використати цього місяця.

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“Як тільки у нас закінчаться ці кошти, ми не зможемо поповнювати власні запаси і замінити те, що ми надсилаємо в Україну. Ось що поставлено на карту”, — заявила речниця.

Вона пояснила, що це одна з причин приїзду президента України Володимира Зеленського і його зустрічей у Конгресі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до США отримав позитивний сигнал щодо американської підтримки для України.

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