Скільки коштів залишилось у США на допомогу Україні: у Білому домі зробили гучну заяву

Йдеться про бюджет на поповнення запасів.
Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.
Про це речниця повідомила під час брифінгу.
За її словами, йдеться про бюджет на поповнення запасів, за допомогою якого Міністерство оборони купує нову зброю та обладнання в американських виробників для заміни обладнання, яке США надсилають Україні.
Вона також повідомила, що Америка використала вже 96% коштів на поповнення запасів Пентагону, а решту 4% Міноборони готується використати цього місяця.
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“Як тільки у нас закінчаться ці кошти, ми не зможемо поповнювати власні запаси і замінити те, що ми надсилаємо в Україну. Ось що поставлено на карту”, — заявила речниця.
Вона пояснила, що це одна з причин приїзду президента України Володимира Зеленського і його зустрічей у Конгресі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до США отримав позитивний сигнал щодо американської підтримки для України.
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