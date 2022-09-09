Скільки коштує амуніція бійця, яку необхідно мати в комплекті до того, що видають

ТСН зробила добірку найнеобхідніших речей, які, найімовірніше, доведеться придбати тим, хто збирається до війська.

Скільки приблизно коштуватиме вдягтися на фронт та що не варто купувати, з'ясувала ТСН.

«Всі необхідні речі вам мають дати, коли ви прийдете до війська, але цього вам точно не вистачить», - каже військовий Андрій.

Труси військові шиють для чоловіків, жінки можуть або залишитися у своїй звичній білизні, або придбати собі такі ж за 106 гривень. Не обійтись і без термобілизни: тонка - 665 гривень, або флісова - 434 гривні.

Також читайте Низка країн припинила видавання віз росіянам, але там користуються шпаринами для продовження подорожей Європою

«Термобілизна флісова, вона найбільше знадобиться для статичної роботи на позиціях, в окопах, але в жодному разі не в русі», - нагадує Андрій.

ФОРМА

Класичну піксельну форму видають у військах. «Я б радив придбати ще один-два комплекти до того, який вам видадуть», - додає боєць.

Додаткові витрати: рукавички - 773 гривні, панама - 390 гривень, наколінники - 820 гривень. «У таких наколінниках тільки, якщо на позиції. Ви можете натерти собі ногу», - додає Андрій.

Комплект піксельний - 2 229 гривень, шкарпетки - 85 гривень, і за порадою їх треба мати 3-4 пари.

Жінкам підійде тактичний одяг у кольорі олива: штани - 1 700 гривень, бойова сорочка ще 1 500 гривень. А ще ремінь - 325 гривень, картуз - 325 гривень, рукавички безпалі - 385 гривень.

БЕРЦІ

Держава обов’язково видасть берці «Талани», але на підміну рекомендують придбати черевики - бюджет близько 10 тисяч гривень. Але не чорного кольору, який демаскує.

МАСКУВАННЯ

Костюм маскувальний стане 1 400 гривень, а «кікімора» - у 2 576 гривень. «Це костюм для розвідника, для снайпера. Якщо ви не знаєте, навіщо вам цей костюм, то я не раджу брати», - каже Андрій.

ЗАХИСТ

Хоча держава всім забезпечує, та магазини пропонують обрати полегшений варіант захисту. Плитоноска - 1 650 гривень, плити - 9 400 гривень, шолом - 15 600 гривень, кавер - 806 гривень.

«Кавер - це невід'ємна частина шолома, треба, щоб була, бо сам шолом себе виявляє», - пояснює військовий.

Ще ремінно-плечова система - 2 200 гривень.

СПОРЯДЖЕННЯ

Речі, які бажано мати із собою: «У вас буде маленький рюкзак і великий рюкзак – баул. Знадобиться гідратор з системою кемелбак. Набір для виживання - тут у нас кресало, крючки, мультитул. Ніж може бути бертолітовий, кружка титанова туристична, досить легка. Зимовий спальник, розрахований до мінус 10», - показує військовий.

Отже: титановий кухоль - 1 900 гривень, куртка софтшел - 2 229 гривень, набір для виживання - 1 870 гривень, ніж - 3 685 гривень, мультитул - 980 гривень, кемелбек - 1 400 гривень, гідратор - 773 гривні, рюкзак 45 літрів - 2 445 гривень, баул - 2 688 гривень, спальник - 2 190 гривень, флісова кофта - 1 900 гривень.

Боєць радить, не намагатися одразу скупити все, особливо те, чим не вмієте користуватися. «Є речі, які непотрібно брати з собою, якщо ви не вмієте ними користуватися, - це каліматори, магніфаєри, це гоупрошки, це активні навушники, якщо ви не вмієте. Те ж стосується тепловізорів, ПНВ, квадрокоптерів», - каже він.

І додає, не звикайте до речей - це лише розхідний матеріал. «Речей має бути мінімально, що ви можете їх зібрати і понести. З усім іншим будьте готові попрощатися», - каже Андрій.

Читайте також:

Затор майже на 50 кілометрів: на пункті пропуску Ягодин триває транспортний колапс

Першими з Єлизаветою ІІ прощатимуться в Шотландії: тіло королеви везуть до Единбурга

У Львові почали виготовляти яскраві бронежилети і каски для дітей, які можуть захистити від уламків