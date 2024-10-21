Скільки коштує бюджету утримання одного мобілізованого на рік: економіст назвав суму

Економічний комплекс України базується на підприємствах, які забезпечують робочими місцями заброньованих працівників, що не підлягають мобілізації.

Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише 24 Канал.

"Якщо людину мобілізували, то її робоче місце залишається пустим. Замінити цього працівника відразу кимось буде складно, адже потрібен час для навчання та кваліфікації в певній галузі", — сказав він.

Експерт вважає, що скасування бронювання може призвести до закриття деяких підприємств. Він підкреслив важливість функціонування економічного комплексу України, оскільки без цього не буде коштів для виплат та утримання вже мобілізованих військових.

"Один мобілізований коштує мільйон триста тисяч гривень на рік для українського бюджету. Це без урахування донатів, допомоги партнерів та воєнно-технічних надходжень", — сказав експерт.

Він також зазначив, що економіка України зможе функціонувати тільки тоді, коли важливі для фінансової стабільності країни працівники будуть заброньовані. Експерт наголошує на необхідності чіткої політики щодо критично важливих підприємств для оборонної безпеки України.

Нагадаємо, економічне бронювання дозволяє підприємствам зберігати військовозобов'язаних працівників під час мобілізації, якщо вони виконують фінансові зобов'язання перед державою. Це нововведення забезпечує стабільну роботу важливих секторів економіки під час воєнного стану. Наразі у застосунку "Дія" до 15 листопада закрили послугу бронювання працівників від мобілізації, триває аудит заброньованих військовозобов'язаних.

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