Скільки коштує росіянам метр української землі: експерт шокував цифрами

З початку війни кількість втрат росіян на м² української землі зросла у 275 разів, а темп захоплення територій сповільнився в 93 разів.
За два з половиною роки війни в Україні, росіяни втратили темп наступу. Натомість їх втрати живої сили збільшилися. Якщо порівняти просування росармії з кількістю вбитих в Україні окупантів, кожні 2,5 м² української землі коштують загарбникам одного тіла.
Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Експерт розповів, що 2022 року російські війська захопили 63,9 тис. км² території України. При цьому вони втрачали, в середньому, одного окупанта на 687 м² української землі.
2023 року росіяни захопили 683 км², але втрачали одне тіло вже кожні 2,5 м² української землі.
"Тобто порівняно з 2022 роком кількість втрат на м² української землі у росіян зросла у 275 разів, а темп захоплення самих територій сповільнився в 93 рази!" – наголосив Коваленко.
Якщо ж підрахувати втрати та захоплені території станом на 1 червня 2024 року, росіяни захопили 752 км² українських земель і втратили одного окупанта на кожні 4 м².
"Але з них [загальної площі захоплених територій – ред.] – 278 км² це під час травневого “епічного наступу” у Харківській області, більша частина якого проходила у сірій зоні з мінімальними втратами. Якщо ж не брати до уваги цей прорив “сіряка”, то показник втрат зберігається лише на рівні 1 тіла на 2,5 м²", – зазначив експерт.
Нагадаємо, найчастіше згадані загрози з боку Білорусі: ядерна зброя, білоруська армія та спільне вторгнення з підтримкою третьої сторони. Коваленко пояснив, чи є небезпека від спільних військових навчань білорусів з китайцями.
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