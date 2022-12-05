Скільки крилатих ракет збили сили ППО під час масованої атаки - командування ЗСУ

5 грудня відбувся черговий ракетний обстріл ворога по Україні.
Ворожі війська під час останнього масованого ракетного удару випустили по Україні понад 70 крилатих ракет "Калібр", Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет.
Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про це надвечір 5 грудня.
"Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет", - зазначили у ЗСУ.
За попередньою інформацією пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.
Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.
Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.
Загалом збито понад 60 ракет окупантів.
Масований ракетний удар 5 грудня: що відомо
Нагадаємо, внаслідок атаки у понеділок, 5 грудня, у Запорізькій області розбомблено декілька приватних будинків – дві людини загинули, ще двоє травмовані.
Через знеструмлення затримали два потяги з Києва – до Краматорська та Ізюма.
У Сумській області застосували екстрене аварійне відключення електроенергії.
Одеса залишилась без водопостачання. повністю.
Також повідомили про влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури.
Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Кіровоградщина.
У Сумах, Житомирі та Одесі 5 грудня спостерігаються перебої з доступом до Інтернет.
У метро Києва на деяких станціях поїзди не зупинялися.
Ракета впала і на території Молдови.
У МЗС України вже відреагували на падіння ракети у Молдові. Тамнаголосили на провині і відповідальності Росії.
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