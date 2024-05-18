Скільки кримських татар воює за Україну, а скільки – за РФ: Джемілєв відповів

За словами Джемілєва, кримських татар, які підтримали анексію та пішли воювати проти України відносно небагато.

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв назвав кількість кримських татар, що перебувають у лавах Сил оборони.

Про це він розповів в інтерв'ю "Крим.Реалії".

Також читайте У Москві незаконно утримують кримську татарку, яка їхала на півострів до свого онкохворого батька

Джемілєв нагадав, що усі кримські татари, котрі після окупації Криму перейшли на материкову частину України, підлягають призову як громадяни України. Їх призивають за місцем проживання.

Крім того, є два військові підрозділи – це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов.

"Загалом десь близько двох тисяч кримських татар (служать у Силах оборони – Ред.)", – зазначив Джемілєв.

Також нардеп розповів про примусову "мобілізацію" та "призов" кримських татар на окупованому півострові до лав армії РФ.

"Під час так званої мобілізації в Росії у 2022 році нам до рук потрапив список тих, хто підлягає призову до армії РФ у Криму. І ми звернули увагу, що там було кримськотатарських прізвищ непропорційно більше, ніж кримські татари становлять щодо населення півострова. Це, звичайно ж, не означає, що вони цінують кримських татар як воїнів. Скоріше, навпаки. Зрозуміло, що їх відправляють на смерть. Завдання окупантів – очистити Крим, цей протестний потенціал знищити. І, звичайно, вони змогли призвати до своєї армії далеко не всіх призовників", – каже Джемілєв.

Нардепу відомо лише про 41 кримського татарина, що загинули у лавах армії окупантів.

"З них 22 особи - це ув'язнені за побутовими статтями, яких забрали до армії під загрозою, що дадуть нові терміни. Лише шестеро людей, які зазіхали на великі гроші, які окупанти обіцяли. А решта загиблих - ті, кому не вдалося уникнути (мобілізації – Ред.). Але це не означає, що цим цифри обмежуються. Тому що дуже багато – зниклі безвісти. Але за офіційними російськими даними, з моменту так званої спецоперації повернулися до Криму в мішках десь 786 осіб", – підсумував лідер кримськотатарського народу.

Раніше ми повідомляли, скільки кримських татар перебувають в ув'язненні окупантів.

Читайте також: