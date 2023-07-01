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Скільки літаків F-16 потрібно Україні: в ЗСУ пояснили заяву Залужного

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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Скільки літаків F-16 потрібно Україні: в ЗСУ пояснили заяву Залужного

У Повітряних силах розповіли,сСкільки літаків F-16 потрібно Україні. / Фото: Getty Images

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, як західна авіація допоможе в контрнаступі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує перекинути до України хоча б кілька літаків, які чергують біля західних кордонів для захисту неба. Загалом Повітряні сили потребують 120 літаків, навіть 150 і більше, в умовах, щоб забезпечити охорону повітряного простору в мирний час. Проте, в умовах війни, станом на зараз, Україна потребує кількох ескадрилій.  

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Станом на зараз достатньо кількох ескадрилій. Головнокомандувач не озвучує цифри, ми не можемо їх говорити. Йдуть серйозні перемовини і консультації із західними партнерами. Є потреба в певній кількості літаків, але з приміткою, що вони повинні бути сучасними, що вони не повинні поступатися тактико-технічними характеристиками російській авіації. Зокрема, для того, щоб завоювати перевагу в повітрі.

Юрій Ігнат пояснив, що в умовах війни, авіація не може базуватися так, як у мирний час. Зараз всі літаки Повітряних сил роззосереджені на десятках аеродромів. 

"Ворог б'є по аеродромах постійно, але ми маємо певні тактичні прийоми, які унеможливлюють їх знищення. В таких самих умовах будуть проводити бойову роботу і F-16 – роззосереджено по всій території країни, оперативно реагуючи на ту чи іншу обстановку в повітрі і перехоплюючи повітряні цілі. І також відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, аби ті не застосовували інтенсивно керовані авіабомби", - пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на півдні та яку загрозу вона становить.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3981
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