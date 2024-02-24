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Скільки літаків та вертольотів втратила авіація РФ за 2 роки війни: у Повітряних силах вразили цифрою

Скільки літаків та вертольотів втратила авіація РФ за 2 роки війни: у Повітряних силах вразили цифрою

Російська авіація / Фото: Associated Press

За 2 роки війни зафіксовано 730 днів повітряних атак противника.

У Повітряних силах розповіли про успіхи за 2 роки війни Путіна в Україні. За цей час проведено десятки блискучих операцій зі знищення авіації та повітряних цілей ворога. 

Статистику навів командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загалом, у взаємодії із Силами оборони України знищено:

  • 1905 ракет різних типів. Серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал"
  • 4844 – ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
  • 340 – літаків.
  • 325 – вертольотів.

"Щоденно кажу "ДЯКУЮ" підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу. Адже за кожною цією цифрою – ЛЮДИ!. 730 днів рашисти у своїй пропаганді "знищують" наші Повітряні Сили, а тим часом українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18800  вильотів. Із них 7800 – на вогневе ураження, 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття. Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого командувач Військово-повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття унікального літака РФрадіолокаційного виявлення А-50У над Азовським морем. 

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