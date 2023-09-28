Скільки літаків втратила РФ від початку повномасштабної війни: британська розвідка вразила цифрою

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила в боях близько 90 літаків.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посилання на розвідку.

Також читайте Росія домовляється із Північною Кореєю щодо надання зброї - Держдеп США

"Усі літаки мають прогнозований термін служби в годинах польоту. Цілком імовірно, що завдяки такому додатковому використанню у військовий час Росія скорочує термін служби багатьох своїх літаків набагато швидше, ніж планувалося ВКС (Військово-космічними силами - ред.), - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, Росія потребує додатковове обслуговування літаків, яке ускладнюється дефіцитом запасних частин через попит, який зростає, і міжнародними санкціями. Та попри це, ВКС зберігає можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою Україною.

"Однак, оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало Міністерство оборони Росії, зношеність літаків, ймовірно, знизить життєздатність довгострокової тактичної авіації ВКС", - вважає розвідка Британії.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російської армії станом на 28 вересня 2023 становлять близько 277 320 осіб.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.