Скільки літаків втратили окупанти за останні пів року: ЗСУ показали мапу своїх успіхів 

У командуванні зазначили, що в деяких випадках будо неможливо остаточно встановити моделі знищених літаків.

⁨Стратегічне командування ЗСУ вперше показало мапу, на якій позначено понад 30 літаків РФ, уражених за перші шість місяців 2024 року.

Статистику успіхів опублікували в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

"Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражені:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Мапа уражених російських літаків / СтратКом ЗСУ / Фото: СтратКом ЗСУ

У командуванні зазначили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження на мапі вказані умовно. Деякі з бортів після отримання ушкоджень могли повернутись на аеродроми для тривалого ремонту. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня 2024 року ЗСУ знищили 540 490 російських солдатів. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових.

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