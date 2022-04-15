Скільки людей лишилося - ніхто не знає: яка ситуація в Маріуполі зранку 15 квітня

Скільки людей лишилося - ніхто не знає: яка ситуація в Маріуполі зранку 15 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Вже 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 14 квітня.

"Рупор Кремля на сході": ДБР затримало ексчоловіка Поклонської та очільника "ОПЗЖ" в Маріуполі

Держбюро розслідувань затримало керівника фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" у міській раді Маріуполя Володимира Клименка. Він висловлювався на підтримку Російської Федерації. Зокрема, здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресорки.

Гданськ допоможе відновити Маріуполь після війни

Відновлення Маріуполя після війни проходитиме за участю польського портового міста Гданськ. Про це заявила мер міста Олександра Дулькевич. Вона озвучила таке рішення на сесії міськради після онлайн-виступу міського голови Маріуполя Вадима Бойченка.

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Зеленський про Маріуполь: "Ніхто не знає, скільки людей лишилося, 95% міста зруйновано"

В одному з найбільших міст Європи - Маріуполі, де проживало 500 тисяч мешканців, російські окупанти зруйнували 95% усіх будівель. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю BBC. Скільки з них убито – ніхто не знає. Також невідомо, скільки людей лишилося в Маріуполі.

"Гетто для українців": окупанти спонукають маріупольців надягати білу стрічку для "приманки" снайперів

Армія країни-агресорки Росія спонукає мешканців Маріуполя надягати білу стрічку, як позначку "свій", що становить небезпеку для мирних людей. Таким чином росіяни використовують цивільних як "приманку" для снайперів.

Associated Press

Арестович підтвердив, що частина морпіхів у Маріуполі потрапила до полону під час прориву

У Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила до російського полону під час спроби прориву.

"Частина пішла на з'єднання з "Азовом", а частина пішла на прорив в інше місце, тому що вони були роз'єднані між собою і ухвалювали рішення, виходячи з обстановки. І ось та, що пішла сама... ну не сама, а в іншому напрямку... потрапила під артилерійський та авіаційний удар, втратила багато людей і під час бою потрапили в полон", - повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Розвідка оприлюднила дані російських генералів, які керували вбивствами українців у Маріуполі і на Київщині

Українська розвідка оприлюднила дані та фото російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, які свідомо виконують накази путінського режиму щодо знищення України.

У Маріуполі росіяни захопили у полон екіпажі двох цивільних суден

Біля Маріупольського морського торгівельного порту російські окупанти захопили у заручники членів екіпажів теплоходів Аzburg під прапором Домініки та Lady Augusta під прапором Ямайки. Полонених моряків вивезли до окупованого Донецька.

До Дніпра евакуювали університет з Маріуполя: виш розпочинає навчання

Через військові дії Приазовський державний технічний університет з Маріуполя евакуювався до Дніпра. Заклад відновить діяльність на базі Дніпровської політехніки.

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"Бійці творять неймовірні речі, які виходять за межі можливого": у полку "Азов" подякували українцям за підтримку

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар записав відеозвернення, в якому повідомив, що вже понад 50 днів точаться тяжкі запеклі бої за Україну та Маріуполь. Це майже 1200 годин безперервної боротьби з переважальними силами противника.

"Щоб розблокувати Маріуполь, треба більше зброї": Кулеба заявив, що Україна працює над цим

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, аби розблокувати Маріуполь, треба більше зброї, і держава працює з партнерами над тим, щоб її отримати.

"Маріуполь у відчайдушній ситуації. Надзвичайно боляче отримувати новини звідти. Ми робимо все, що можливо, щоб підтримати мирне населення та захисників Маріуполя. Але для того, щоб розблокувати Маріуполь та врятувати їх, нам треба більше зброї, і ми працюємо з партнерами над тим, щоб її отримати", – розповів український міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, у Скадовську військові РФ зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста і почепили свої триколори.

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