Скільки людей можуть загинути в разі вторгнення РФ до України: Reuters дізнався прогноз США

Скільки людей можуть загинути в разі вторгнення РФ до України: Reuters дізнався прогноз США

У Reuters заявили, що внаслідок вторгення РФ до України можуть загинути від 33 до 85 тисяч людей.

Російська Федерація зосередила на кордоні приблизно 70% бойової могутності, необхідної їй для повномасштабного вторгнення до України.

Про це двоє американських посадовців у суботу, 5 лютого, на умовах анонімності з огляду на конфіденційність інформації заявили Reuters.

За даними видання, впродовж двох останніх тижнів кількість батальйонних тактичних груп РФ у прикордонному районі збільшилася з 60 до 83, а ще 14 перебувають у дорозі.

Щодо термінів вторгнення, то, за словами співрозмовників, пік замерзання землі, як очікується, відбудеться 15 лютого, що дозволить російським військовим частинам механізувати транзит бездоріжжям. Такі умови продовжаться до кінця березня.

Джерела також вказали, що на думку Вашингтона, Росія може обрати інші варіанти, окрім повномасштабного вторгнення, зокрема обмежене вторгнення. Водночас США не вірять, що президент РФ Володимир Путін ухвалив остаточне рішення.

Американські посадовці додали, Путін нібито створює силу, яка може реалізувати усі сценарії. "За словами офіційних осіб США, якщо Росія вторгнеться до столиці Києва, він може впасти протягом декількох днів", - пише Reuters.

У виданні також припустили, що повномасштабне вторгнення призведе до великих жертв. Україна, зокрема, може втратити від п'яти до 25 тисяч військовослужбовців, а Росія - від трьох до десяти тисяч.

"Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 до 50 тисяч, за оцінками США, сказав чиновник", - йдеться у матеріалі.

Зауважується, що повномасштабне вторгнення "також спровокує втечу мільйонів біженців та внутрішньо переміщених осіб до Європи".

Нагадаємо, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися і піддаватися паніці, оскільки військової загрози з боку Росії наразі немає.

Також міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно підкреслив, що концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Вашингтон не вважає вторгнення Росії до України невідворотним.

Міністерство оборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну | Новини світу

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