Скільки людей наразі перебувають в реєстрі корупціонерів та як він працює: пояснив голова НАЗК

В Україні стало відомо, скільки людей наразі перебувають в реєстрі корупціонерів і якою є загроза його існуванню.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, в реєстрі перебувають 45 тисяч осіб, з яких 24 тисячі з відміткою про адміністративні порушення, ще 15 тисяч - за кримінальні і дві тисячі - за дисциплінарні правопорушення.

“Цей реєстр, хочу звернути увагу, це не реєстр корупціонерів. Це реєстр осіб, що вчинили корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення. Наразі існує велика загроза для доступу до цих даних журналістів та і взагалі всіх громадян. Парламент в першому читанні проголосував законопроєкт, яким хоче змусити Національне агентство запобігання корупції видалити дані про більшість осіб, які вчинили ці правопорушення. Якщо особа вчинила пов’язане з корупцією дисциплінарне правопорушення – дані видаляються вже через рік після такого наказу. Якщо це адміністративне правопорушення – через 3 роки. А якщо кримінальне – через 5 років після рішення суду. Це величезна небезпека для відкритих даних і величезна дія всупереч запиту українців на справедливість”, - наголосив Олександр Новіков.

Нагадаємо, що українцям пропонують заробляти 7 тисяч гривень на відновленні країни.

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